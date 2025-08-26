Bloomberg рассказал о новейшем оружии Китая, которое может стать угрозой для США

Китай планирует представить на предстоящем параде в сентябре современные образцы вооружения, включая новейшие противокорабельные ракеты, ударные беспилотные летательные аппараты, а также баллистические ракеты, которые способны уничтожить американские военные объекты в Тихом океане. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на слова аналитика Тяньжань Сюй.
«Новое оружие Народно-освободительной армии Китая включает в себя передовые технологии, такие как гиперзвуковые системы, которые повышают „шансы на поражение корабельных систем ПВО и явно разрабатываются с целью подавления ВМС США в западной части Тихого океана“», — сказал Тяньжань Сюй. Его слова приводит Bloomberg.
В агентстве сообщили, что на спутниковых изображениях зафиксированы «десятки образцов вооружения». Среди них присутствуют бронетехника, средства противовоздушной обороны, артиллерийские системы, в том числе ракетные комплексы, и крылатые ракеты. Помимо этого, Китай располагает гиперзвуковыми комплексами, которые по своим скоростным и маневренным характеристикам превосходят обычные системы противоракетной обороны.
Кроме того, на спутниковых снимках зафиксировано присутствие нескольких межконтинентальных баллистических ракет DF-41 с твердым топливом. По информации агентства Bloomberg, эти ракеты способны нести несколько ядерных боеголовок одновременно и обладают дальностью полета до 15 тысяч километров, что позволяет им достигать территории Соединенных Штатов.
В Пекине на площади Тяньаньмэнь 3 сентября пройдет военный парад, приуроченный к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. В ходе мероприятия будет продемонстрирован широкий спектр вооружения и военной техники, включающий системы управления и контроля, средства разведки и раннего оповещения, комплексы противовоздушной и противоракетной обороны, а также вооружение для нанесения огневых ударов и обеспечения всесторонней поддержки.
