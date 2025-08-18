SCMP: европейские дипломаты в КНР могут бойкотировать парад из-за визита Путина

Европейские дипломаты в Пекине рассматривают возможность отказаться от участия в военном параде Китая, который пройдет в сентябре, из-за ожидаемого присутствия на мероприятии президента России Владимира Путина. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на пять информированных источников.
«Европейские послы в Пекине обсуждают планы отказаться от масштабного военного парада в Китае в следующем месяце, приняв во внимание присутствие президента России Владимира Путина и возможное участие российских войск», — говорится в материале. Он опубликован на сайте SCMP.
Согласно информации, опубликованной изданием, посол Евросоюза в Китае Хорхе Толедо не примет участия в параде. Кроме того, ряд других европейских дипломатов также отказались от присутствия на этом мероприятии или сообщили, что будут в отпуске на время его проведения. Как отметил один из источников, скоординированный отказ европейских послов от посещения парада мог бы продемонстрировать четкую позицию и единство Европы в отношении ситуации на Украине.
В Пекине на площади Тяньаньмэнь 3 сентября пройдет военный парад, приуроченный к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. В ходе мероприятия будет продемонстрирован широкий спектр вооружения и военной техники, включающий системы управления и контроля, средства разведки и раннего оповещения, комплексы противовоздушной и противоракетной обороны, а также вооружение для нанесения огневых ударов и обеспечения всесторонней поддержки.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин примет участие в мероприятиях в Китае, приуроченных к 80-летию окончания Второй мировой войны, и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Также обсуждалась возможность встречи Путина с бывшим президентом США Дональдом Трампом в случае их одновременного пребывания в Китае, однако конкретных договоренностей по этому поводу не было.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.