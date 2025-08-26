В Германии заявили об удручающей ситуации в пивоварении

В ближайшие годы Германию ожидает волна банкротств среди производителей пива. Об этом заявил руководитель баварской компании Oettinger Штефан Блашак в интервью газете Augsburger Allgemeine.

«Мир пивоварен рушится: мы наблюдаем почти каждый день банкротства небольших предприятий, это затронет и крупные», — сказал Блашак. Основной причиной надвигающегося кризиса эксперты называют устойчивое снижение спроса на пиво в Германии. Особенно резкое падение зафиксировано в 2025 году. По данным Блашака, внутренний рынок пива в стране сократился на 7-7,5% только за первое полугодие текущего года. Это соответствует потере около 2,6 млн гектолитров, или примерно трем млн банок ежедневно.

Пять из шести крупнейших пивоварен Германии в 2024 году произвели меньше продукции, чем годом ранее. Показательным примером сложившейся ситуации стала новость о намерении компании Oettinger приостановить производство на одном из своих четырех заводов в Германии. В 2026 году будет остановлен выпуск напитка на предприятии в городе Брауншвейг.

