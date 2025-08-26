Мошенники под видом «приказа о награждении» выпытывают личные данные у россиян

В мессенджере WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) распространяется недостоверная информация о якобы готовящемся проекте приказа Минобороны РФ по госнаградам. Мошенники присылают ссылку и просят по ней «проверить» указанные персональные данные. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
Выяснилось, что на сайтах Кремля, Правительства РФ и Министерства обороны РФ отсутствуют какие-либо сведения о подготовке приказа, предусматривающего масштабную проверку данных граждан с целью последующего вручения им госнаград. Документальные подтверждения реализации подобных инициатив на указанных сайтах не публиковались.
Кроме того, в России процесс вручения госнаград определяется установленными правилами: имена лауреатов официально объявляются в президентских указах, а соответствующие уведомления передаются по утвержденным государственным каналам. Использование мессенджеров для рассылки подобных сообщений не отвечает этим требованиям.
Поскольку такого приказа официально не существует, то рассылка подобных сообщений может считаться фейком, который используют мошенники для своих преступных схем. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем telegram-канале сообщала, что сотрудники ведомств никогда не запрашивают персональные сведения граждан посредством мессенджеров и тем более не направляют через них официальные распоряжения или служебные документы.
