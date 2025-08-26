Лидер пермского отделения ЛДПР выступил за равные права для всех школьников РФ

Глава пермского отделения ЛДПР Олег Постников поддержал требование руководства партии ликвидировать неравенство в сфере образования среди регионов России. Лидер партии Леонид Слуцкий ранее представил доклад, в котором проанализировал различия между регионами по уровню финансирования школ, состоянию инфраструктуры, зарплатам учителей и мерам поддержки одаренных детей. Олег Постников уверен, что необходимо обеспечить экономическое и социальное благополучие в каждом субъекте России без исключений.
«Говоря о проблемах системы образования, которые затрагивает Леонид Слуцкий, в качестве примера приведу данные о заработной плате учителей. В прошлом году средняя зарплата педагогов в Пермском крае составляла 54 605 рублей. А в Москве учителя в среднем получали 143 820 рублей. Ну разве это справедливо?» — отмечает депутат.
По его словам, государство должно пересмотреть подходы к организации школьного образования: «Регионы, испытывающие дефицит бюджета, просто не имеют возможности самостоятельно решать такие важные задачи, как ремонт школ, строительство бассейнов, обеспечение доступа к высокоскоростному интернету и создание условий для развития талантливой молодежи. Конечно же, им нужна помощь государства».
Слуцкий в своем докладе пришел к выводу, что качество образования, которое может получить ребенок в России, напрямую зависит от региона, где он живет. Но в партии уверены, что создание равных возможностей — ключевой фактор, определяющий будущее России. Поэтому каждый ребенок должен иметь гарантированные равные возможности на получение образования. В ЛДПР отмечают, что, например, программа бесплатного питания в начальных классах уже доказала свою эффективность. Но нужно ее расширить на всех школьников.
