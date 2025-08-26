В детских садах Перми становится меньше детей

В Перми число воспитанников в детских садах уменьшилось на четыре тысячи
В городе пустуют 14 зданий детских садов
В городе пустуют 14 зданий детских садов

В детских садах Перми за последний год стало на четыре тысячи воспитанников меньше. Об этом на заседании пермской гордумы сообщила замглавы города Екатерина Мальцева. Она отвечала на вопрос депутата Арсена Болквадзе о корректировке подушевого норматива финансирования образовательных учреждений из-за изменения стоимости услуг.

Мальцева пояснила, что вопрос требует согласования с министерством образования Пермского края, а при подготовке бюджета мэрия выйдет к депутатам с вопросами финансирования этой сферы. «Что касается снижения контингента, по детским садам снижение более существенное — порядка четырех тысяч детей спад в этом году. По школам есть снижение, но не такое большое, пока относительно стабильно», — добавила она.

Сейчас в городе пустуют 14 зданий детсадов. Эти помещения используют для реализации проекта «Пермские ясли. Перезагрузка», а также для организации групп продленного дня, центров дополнительного образования и передачи школам. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2024 учебном году в детские сады Перми пришло почти на четыре тысячи меньше детей, чем в предыдущем. В связи с этим около десяти дошкольных учреждений закрыли на консервацию. 

