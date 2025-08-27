WSJ: глава МАГАТЭ Гросси находится под круглосуточной охраной спецслужб Австрии

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси находится под круглосуточной охраной элитного подразделения спецслужб Австрии из-за якобы угрозы со стороны Ирана. Об этом сообщили источники в дипломатических кругах и силовых структурах. Меры безопасности были ужесточены несколько недель назад.
«Гросси в течение нескольких недель находится под круглосуточной охраной после конкретной иранской угрозы. Элитное подразделение австрийских спецслужб взяло под охрану Гросси после того, как разведка страны получила информацию об угрозе главе Международного агентства по атомной энергии от третьей стороны», — пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
В публикации уточняется, что речь идет о подразделении Cobra, которое обычно привлекается для предотвращения террористических актов и обеспечения безопасности высших должностных лиц страны. По данным газеты, австрийские власти действовали на основании разведывательных данных, согласно которым угроза исходила от лиц, предположительно связанных с Ираном. Подразделение Cobra развернуло круглосуточное сопровождение: сотрудники вооружены автоматическим оружием и используют не менее двух бронированных автомобилей для перемещения охраняемого лица.
Представитель МАГАТЭ Фредерик Даль подтвердил информацию о предоставлении усиленной охраны, однако отказался уточнить детали, касающиеся происхождения угрозы. «Мы можем подтвердить, что Австрия предоставила подразделение Cobra, но не можем сказать, откуда конкретно исходила угроза», — цитирует его WSJ.
В начале июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал официальный указ о приостановке взаимодействия республики с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Согласно обнародованной информации, решение сразу приобрело юридическую силу, передает RT.
