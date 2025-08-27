Спасатель предложил собрать деньги со всей России для спасения Наговицыной

Государство или общественность могут взять на себя расходы по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая уже две недели ожидает эвакуации с вершины пика Победы. Об этом сообщил спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.
«Ситуации бывают очень разные вплоть до того, что вступается государство. Подобные случаи уже были... И затраты по знаковым спасработам берет на себя государство. Это не редкость, но и не скажем, что всех так государство спасет. Также есть, к примеру, привлечение денег общественности. Когда несколько миллионов скидывается по рублю, то это вполне эффективный сбор средств. Каждый случай индивидуальный», — пояснил Киселев в разговоре с aif.ru.
Киселев отметил, что затраты на спасательную операцию в случае Наговицыной могут достигать 100 тысяч долларов, поскольку только один вертолетный вылет стоит около 20 тысяч долларов. По оценке эксперта, стандартная страховка для альпинистов составляет 25–30 тысяч долларов, и этого обычно хватает только на часть расходов при экстремальных ситуациях в горах. Известно, что у Наговицыной была оформлена базовая страховка на сумму 35 тысяч долларов (примерно 2,8 миллиона рублей).
Ранее путешественник и гид по Прикамью Игорь Серебренников объяснил, что происходит с человеком на высоте семи тысяч метров, где застряла альпинистка Наталья Наговицына. На такой высоте содержание кислорода значительно снижено, что обусловливает крайне кратковременное пребывание альпинистов на подобных отметках — обычно не более 10 минут.
Одним из главных рисков при восхождении является гипоксия, также известная как горная болезнь. Даже у хорошо подготовленных спортсменов может развиться сильная одышка, а среди возможных последствий отмечаются и психические расстройства. Появление отека легких на высоте около семи тысяч метров становится практически неизбежным спустя три дня пребывания. Именно эта патология чаще всего становится причиной гибели альпинистов.
