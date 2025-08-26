Шадринцы отпразднуют День города под зонтом
В Шадринске (Курганская область) на День города, который отпразднуют 31 августа, ожидается дождливая погода. Об этом написано в прогнозе.
«В воскресенье в Шадринске облачно, дождь. Температура днем составит 17 градусов, вечером 12. Сильные порывы ветра до 12 м/с», — написано на сайте Gismeteo. Сильный дождь возможен ближе к 14 часам.
В этом году День города в Шадринске пройдет под девизом «сила предков в сердцах потомков» и совпадет с Годом защитника Отечества. Вечером на сцене выступит военный оркестр, кавер-группа «Патефон» и другие артисты из Урала.
Прогноз погоды по часам на День города Шадринска
