26 августа 2025

В Шадринске на День города ожидается сильный дождь
Шадринцы отпразднуют День города под зонтом
В Шадринске (Курганская область) на День города, который отпразднуют 31 августа, ожидается дождливая погода. Об этом написано в прогнозе.

«В воскресенье в Шадринске облачно, дождь. Температура днем составит 17 градусов, вечером 12. Сильные порывы ветра до 12 м/с», — написано на сайте Gismeteo. Сильный дождь возможен ближе к 14 часам.

В этом году День города в Шадринске пройдет под девизом «сила предков в сердцах потомков» и совпадет с Годом защитника Отечества. Вечером на сцене выступит военный оркестр, кавер-группа «Патефон» и другие артисты из Урала.

