Politico: переговоры о вступлении Украины в ЕС стартуют в ближайшее время

Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз могут начаться уже в ближайшие дни или недели. Об этом сообщает европейское издание Politico.
Как пишет Politico, ключевую роль в разблокировании переговоров сыграли США. Президент Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Венгрия ранее выражала обеспокоенность по ряду вопросов, связанных с правами национальных меньшинств и другими аспектами внутренней политики Украины.
В отношении Молдавии ситуация выглядит несколько сложнее. Некоторые европейские дипломаты призывают не торопиться с открытием переговорного кластера для Кишинева из-за предстоящих парламентских выборов, назначенных на 28 сентября. По мнению одного из дипломатов, ускорение процесса ради поддержки проевропейских партий может быть недальновидным и даже контрпродуктивным.
На сегодняшний день официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель также оказывает давление на Сербию, чтобы добиться предоставления статуса кандидата непризнанному Косову.
