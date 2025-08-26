26 августа 2025

В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов, потому что их заасфальтировали

Ночью на путях укладывали асфальт
Ночью на путях укладывали асфальт

В Екатеринбурге трамвай №8 соскочил с рельсов на проспекте Космонавтов, потому что ночью рабочие по ошибке заасфальтировали пути. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

«Во время работы подрядной организации, занимавшейся укладкой асфальта, произошел технологический сбой», — сказали в администрации. Сейчас «Гортранс» рассматривает возможность взыскания убытков за издержки.

Инцидент случился ранним утром 27 августа возле ДК Лаврова. Никто не пострадал, однако в сторону центра города выстроилась пробка.

