Свердловских родителей переводят в Max

В Свердловской области платформу для взаимодействия родителей, учеников и преподавателей «Сферум» переводят в национальный мессенджер Max. Соответствующие оповещения начали приходить в родительских чатах, сообщает URA.RU родитель одного из школьников.
«Перенос „Сферума“ в мессенджер Max произойдет этой осенью», — говорится в сообщении. Также родителям разослали инструкцию, как перенести «Сферум» в новый мессенджер. В частности, рекомендуется создать учебный профиль «Сферума» в приложении VK Мессенджер.
Для каждого профиля — ученика и родителя — необходимо использовать отдельный номер телефона. Если регистрация прошла успешно, у родителя должен отображаться родительский чат, а у учащегося — дневник и чат класса с одноклассниками и классным руководителем.
Ранее о переносе «Сферума» в Max сообщало свердловское министерство образования. Ожидается, что перенос платформы позволит усилить уровень информационной безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!