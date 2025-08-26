26 августа 2025

Свердловских родителей переводят в Max

Родителей и учеников переводят в национальный мессенджер
Родителей и учеников переводят в национальный мессенджер Фото:

В Свердловской области платформу для взаимодействия родителей, учеников и преподавателей «Сферум» переводят в национальный мессенджер Max. Соответствующие оповещения начали приходить в родительских чатах, сообщает URA.RU родитель одного из школьников.

«Перенос „Сферума“ в мессенджер Max произойдет этой осенью», — говорится в сообщении. Также родителям разослали инструкцию, как перенести «Сферум» в новый мессенджер. В частности, рекомендуется создать учебный профиль «Сферума» в приложении VK Мессенджер.

Для каждого профиля — ученика и родителя — необходимо использовать отдельный номер телефона. Если регистрация прошла успешно, у родителя должен отображаться родительский чат, а у учащегося — дневник и чат класса с одноклассниками и классным руководителем.

Ранее о переносе «Сферума» в Max сообщало свердловское министерство образования. Ожидается, что перенос платформы позволит усилить уровень информационной безопасности.

