Спасатели выпустили экстренное предупреждение из-за стихии в Свердловской области

Жителей призвали быть бдительными
В Свердловской области 28 августа ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Не используйте электроприборы во время грозы, закройте в помещении все окна и двери», — пояснили в ведомстве. Находясь на улице, необходимо избегать открытых участков и высоких объектов, а также обходить затопленные места.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
