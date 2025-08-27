Жители Березовского утопают в фекалиях. Фото

Березовчане с улицы Загвозкина живут с затопленным сточными водами подвалом

27 августа 2025 в 16:37 Размер текста - 17 +

Жильцы вызывали ассенизатор, но безуспешно (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Березовском жители дома на улице Загвозкина, 18, уже пятый день живут с затопленным сточными водами подвалом: фекалии пропитали стены, а уровень нечистот поднимается все выше. Жильцы опасаются, что из-за аварии начнется разрушаться фундамент. При этом чиновники рапортуют, что «ситуация под контролем». О крупном ЧП рассказал телеграм-канал «ЖЭК Потрошитель». «Сначала вода поднималась до 30 сантиметров, потом сточные массы доходили до двух метров. Мы выносили технику, отключали свет. Сейчас в подвале по-прежнему около 30 см фекалий, стены все пропитаны. Мы боимся, что дом пострадает», — рассказала пострадавшая Татьяна. «Все произошло из-за того, что коллекторы сгнившие. Их надо было менять 30 лет назад, ремонт был запланирован на 2026 год. Сейчас власти ищут деньги на починку. Сейчас сточными водами у нас размывается фундамент дома, а власти разводят руками и говорят, что им нужно три недели на ремонт», — рассказывает еще одна жительница дома Галина. Жильцы утверждают: все эти дни им приходится бороться с потопом своими силами. Они качали воду насосами, ночью вызывали трактор, нанимали ассенизатор из Екатеринбурга. Но после откачки 10 кубометров сточных вод подвалы снова заполнились. Водоканал составил акт осмотра и ищет подрядчиков для ремонта, но работы так и не начались. «Труба сгнила, канализация обрушилась», — говорят жители. Тем временем власти уверяют, что техника работает, бригады усилены и «ситуация под контролем». С момента аварии прошло уже 5 дней, она произошла 22 августа. У дома № 12 на Загвозкина мужчина шел по двору, когда асфальт внезапно провалился под его ногами. Выбраться помогли прохожие. Позже выяснилось: причина — аварийное обрушение канализационного коллектора. В соседнем доме № 18 подвалы оказались затоплены, а жильцы на время остались без электричества и воды. Сейчас жители готовят обращения в прокуратуру и к адвокатам. «Если местные власти не решат проблему, будем обращаться к федеральным», — говорят в доме. Мы попросили прокомментировать ситуацию мэра Березовского Евгения Писцова, он ответил: «Все в моем телеграм-канале, берите. Музыка всех стилей, поезда всех направлений. До свидания». Фото: телеграм-канал «ЖЭК Потрошитель» Фото: телеграм-канал «ЖЭК Потрошитель» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Березовском жители дома на улице Загвозкина, 18, уже пятый день живут с затопленным сточными водами подвалом: фекалии пропитали стены, а уровень нечистот поднимается все выше. Жильцы опасаются, что из-за аварии начнется разрушаться фундамент. При этом чиновники рапортуют, что «ситуация под контролем». О крупном ЧП рассказал телеграм-канал «ЖЭК Потрошитель». «Сначала вода поднималась до 30 сантиметров, потом сточные массы доходили до двух метров. Мы выносили технику, отключали свет. Сейчас в подвале по-прежнему около 30 см фекалий, стены все пропитаны. Мы боимся, что дом пострадает», — рассказала пострадавшая Татьяна. «Все произошло из-за того, что коллекторы сгнившие. Их надо было менять 30 лет назад, ремонт был запланирован на 2026 год. Сейчас власти ищут деньги на починку. Сейчас сточными водами у нас размывается фундамент дома, а власти разводят руками и говорят, что им нужно три недели на ремонт», — рассказывает еще одна жительница дома Галина. Жильцы утверждают: все эти дни им приходится бороться с потопом своими силами. Они качали воду насосами, ночью вызывали трактор, нанимали ассенизатор из Екатеринбурга. Но после откачки 10 кубометров сточных вод подвалы снова заполнились. Водоканал составил акт осмотра и ищет подрядчиков для ремонта, но работы так и не начались. «Труба сгнила, канализация обрушилась», — говорят жители. Тем временем власти уверяют, что техника работает, бригады усилены и «ситуация под контролем». С момента аварии прошло уже 5 дней, она произошла 22 августа. У дома № 12 на Загвозкина мужчина шел по двору, когда асфальт внезапно провалился под его ногами. Выбраться помогли прохожие. Позже выяснилось: причина — аварийное обрушение канализационного коллектора. В соседнем доме № 18 подвалы оказались затоплены, а жильцы на время остались без электричества и воды. Сейчас жители готовят обращения в прокуратуру и к адвокатам. «Если местные власти не решат проблему, будем обращаться к федеральным», — говорят в доме. Мы попросили прокомментировать ситуацию мэра Березовского Евгения Писцова, он ответил: «Все в моем телеграм-канале, берите. Музыка всех стилей, поезда всех направлений. До свидания».