Жители Березовского утопают в фекалиях. Фото

Березовчане с улицы Загвозкина живут с затопленным сточными водами подвалом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Южная аэрационная станция. Екатеринбург, канализация, утилизация, ассенизаторская машина, отходы жизнедеятельности, ассенизатор, жидкие бытовые отходы, ассенизация
Жильцы вызывали ассенизатор, но безуспешно (архивное фото) Фото:

В Березовском жители дома на улице Загвозкина, 18, уже пятый день живут с затопленным сточными водами подвалом: фекалии пропитали стены, а уровень нечистот поднимается все выше. Жильцы опасаются, что из-за аварии начнется разрушаться фундамент. При этом чиновники рапортуют, что «ситуация под контролем». О крупном ЧП рассказал телеграм-канал «ЖЭК Потрошитель».

«Сначала вода поднималась до 30 сантиметров, потом сточные массы доходили до двух метров. Мы выносили технику, отключали свет. Сейчас в подвале по-прежнему около 30 см фекалий, стены все пропитаны. Мы боимся, что дом пострадает», — рассказала пострадавшая Татьяна.

«Все произошло из-за того, что коллекторы сгнившие. Их надо было менять 30 лет назад, ремонт был запланирован на 2026 год. Сейчас власти ищут деньги на починку. Сейчас сточными водами у нас размывается фундамент дома, а власти разводят руками и говорят, что им нужно три недели на ремонт», — рассказывает еще одна жительница дома Галина.

Жильцы утверждают: все эти дни им приходится бороться с потопом своими силами. Они качали воду насосами, ночью вызывали трактор, нанимали ассенизатор из Екатеринбурга. Но после откачки 10 кубометров сточных вод подвалы снова заполнились.

Водоканал составил акт осмотра и ищет подрядчиков для ремонта, но работы так и не начались. «Труба сгнила, канализация обрушилась», — говорят жители. Тем временем власти уверяют, что техника работает, бригады усилены и «ситуация под контролем».

С момента аварии прошло уже 5 дней, она произошла 22 августа. У дома № 12 на Загвозкина мужчина шел по двору, когда асфальт внезапно провалился под его ногами. Выбраться помогли прохожие. Позже выяснилось: причина — аварийное обрушение канализационного коллектора. В соседнем доме № 18 подвалы оказались затоплены, а жильцы на время остались без электричества и воды.

Сейчас жители готовят обращения в прокуратуру и к адвокатам. «Если местные власти не решат проблему, будем обращаться к федеральным», — говорят в доме.

Мы попросили прокомментировать ситуацию мэра Березовского Евгения Писцова, он ответил: «Все в моем телеграм-канале, берите. Музыка всех стилей, поезда всех направлений. До свидания».

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Березовском жители дома на улице Загвозкина, 18, уже пятый день живут с затопленным сточными водами подвалом: фекалии пропитали стены, а уровень нечистот поднимается все выше. Жильцы опасаются, что из-за аварии начнется разрушаться фундамент. При этом чиновники рапортуют, что «ситуация под контролем». О крупном ЧП рассказал телеграм-канал «ЖЭК Потрошитель». «Сначала вода поднималась до 30 сантиметров, потом сточные массы доходили до двух метров. Мы выносили технику, отключали свет. Сейчас в подвале по-прежнему около 30 см фекалий, стены все пропитаны. Мы боимся, что дом пострадает», — рассказала пострадавшая Татьяна. «Все произошло из-за того, что коллекторы сгнившие. Их надо было менять 30 лет назад, ремонт был запланирован на 2026 год. Сейчас власти ищут деньги на починку. Сейчас сточными водами у нас размывается фундамент дома, а власти разводят руками и говорят, что им нужно три недели на ремонт», — рассказывает еще одна жительница дома Галина. Жильцы утверждают: все эти дни им приходится бороться с потопом своими силами. Они качали воду насосами, ночью вызывали трактор, нанимали ассенизатор из Екатеринбурга. Но после откачки 10 кубометров сточных вод подвалы снова заполнились. Водоканал составил акт осмотра и ищет подрядчиков для ремонта, но работы так и не начались. «Труба сгнила, канализация обрушилась», — говорят жители. Тем временем власти уверяют, что техника работает, бригады усилены и «ситуация под контролем». С момента аварии прошло уже 5 дней, она произошла 22 августа. У дома № 12 на Загвозкина мужчина шел по двору, когда асфальт внезапно провалился под его ногами. Выбраться помогли прохожие. Позже выяснилось: причина — аварийное обрушение канализационного коллектора. В соседнем доме № 18 подвалы оказались затоплены, а жильцы на время остались без электричества и воды. Сейчас жители готовят обращения в прокуратуру и к адвокатам. «Если местные власти не решат проблему, будем обращаться к федеральным», — говорят в доме. Мы попросили прокомментировать ситуацию мэра Березовского Евгения Писцова, он ответил: «Все в моем телеграм-канале, берите. Музыка всех стилей, поезда всех направлений. До свидания».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...