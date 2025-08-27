Сергей Алексашкин — выдающийся российский бас, солист Мариинского театра, чья карьера охватила более трех десятилетий. Артист выступал на сценах десятков театров по всему миру, его голос звучал в главных партиях русской и мировой оперы. 27 августа 2025 года артист ушел из жизни. URA.RU рассказывает, чем запомнился Сергей Алексашкин.
Детство и юность Сергея Алексашкина
Сергей Николаевич Алексашкин родился 20 февраля 1952 года в селе Квасниковка Саратовской области. Это была небольшая деревня, где не было театров и Домов культуры. в 50-х годах там только начала работать первая библиотека. В юности Сергей пошел устроился по рабочей специальности, начав трудиться в 1969 году. Но даже тогда у Сергея главным увлечением оставалось пение. Именно любовь к музыке привела его к решению поступить в Саратовскую государственную консерваторию имени Л.В. Собинова.
Начало карьеры Сергея Алексашкина
В 1982 году Алексашкин окончил консерваторию и стал солистом Саратовского академического театра оперы и балета имени Н.Г. Чернышевского. В 1983–1984 годах начинающий артист отправился в Италию, где прошел стажировку в знаменитом миланском театре Ла Скала. Вернувшись в СССР, он продолжил выступать в Саратове и преподавал в родной консерватории. 1989 год стал для Сергея Алексашкина переломным: он прошел прослушивание у Валерия Гергиева и был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, сегодня известный как Мариинский театр.
Творческие заслуги Сергея Алексашкина
С первых лет в Мариинке певец стал одним из ведущих басов труппы. Сергей Алексашкин пел: Ивана Сусанина, Руслана, Бориса Годунова, Варлаама, Ивана Хованского, Кончака, Князя Галицкого и десятки других партий. Артист участвовал в премьерах «Мазепы», «Царской невесты», «Садко», «Сказания о невидимом граде Китеже», «Золотого петушка», «Набукко», «Дона Карлоса», «Дон Жуана», «Лоэнгрина».
Артист выступал по всему миру: на сценах Ла Скала, Ковент-Гардена, Метрополитен-опера, Королевской оперы в Стокгольме, пел на Зальцбургском пасхальном фестивале и в лучших концертных залах Европы — от лондонского Альберт-холла до амстердамского Консертгебау. Отечественные и мировые критики отмечали не только силу его баса, но и драматический талант.
За свой вклад в развитие музыкального искусства Сергей Алексашкин был удостоен званий Заслуженного артиста РСФСР в 1989 году и Народного артиста Российской Федерации в 2005 году. Кроме того, певец трижды стал лауреатом высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».
Смерть Сергея Алексашкина
Сергей Алексашкин ушел из жизни 27 августа 2025 года на 74 году жизни. О его кончине сообщила пресс-служба Мариинского театра. В официальном некрологе отмечалось, что он запомнился публике не только как выдающийся бас, но и как тонкий драматический актер. Дата и место прощания с певцом будут объявлены позднее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.