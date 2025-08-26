В ХМАО в разгаре сезон сбора ягоды, которую называют эликсиром молодости

В Югре наступило время сбора лесной черники. Эту ягоду и ученые, и коренные жители Севера в один голос называют самым лучшим антиоксидантным средством, по своим полезным свойствам которая опережает даже клюкву и бруснику.
«Среди главных северных ягод — клюквы и брусники, черника самая полезная. В ягоде большая концентрация антиоксидантов, об этом говорит и ее цвет — темно-синий. А антиоксиданты, это известные борцы со свободными радикалами в организме человека. Они защищают от клеточных повреждений, в том числе раковых, имеют антиэйдж эффект», — констатирует кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и биотехнологии Сургутского госуниверситета Зоя Самойленко.
Коренная жительница Севера из села Казым Белоярского района Валентина Кондина большой знаток леса. Много лет она занималась традиционными промыслами народов ханты и манси и утверждает, что лучшей ягоды для борьбы с сахарным диабетом, онкозаболеваниями, чем черника, не найти.
«Ягода богата витаминами, в том числе группы B, С, микроэлементами. Очень полезны и ее листья, их лучше запасать в июле, когда черника только набирает цвет. А сейчас самое время собирать плоды — черника любит и солнце, и дожди, погода подходящая как раз в это время», — говорит она.
Растет лесная черника, которая в сто раз полезнее той, что культивируют, на опушках поблизости к водоемам или болотцам. Шанс собрать много ягоды, по словам собеседницы агентства, есть на территориях по направлению к Ямалу, богаты на ягоду места в районе югорской деревни Юильск и города Когалыма.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с началом сезона сбора брусники появилась на продажу свежая ягода. Агентство выяснило ее стоимость и способы, как можно сэкономить при покупке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!