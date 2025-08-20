В ХМАО начались продажи самой полезной в мире ягоды

Брусника в ХМАО стоит в разы дешевле, чем в столице России
Брусника в ХМАО стоит в разы дешевле, чем в столице России

В Югре с началом сезона сбора брусники появилась на продажу свежая ягода, которая известна своими полезными свойствами. URA.RU выяснило ее стоимость и способы, как можно сэкономить при покупке.

«Продаю свежую бруснику, литр 350 рублей», — говорится в объявлении на региональном сайте. В среднем цена колеблется от 300 до 400 рублей за литр. При покупке от десяти литров сборщики готовы снизить стоимость на 50 рублей за литр, но в наличии такие объемы бывают не всегда. Иногда покупателям предлагают подождать несколько дней, чтобы собрать нужное количество.

В Нижневартовске ягоду продают на рынках в специальных рядах, где также можно немного снизить цену. Для сравнения: в Москве литр брусники стоит около тысячи рублей. При этом при покупке оптом цена снижается — пятилитровое ведро обходится по 890 рублей за литр, десятилитровое — по 790 рублей.

На маркетплейсах ягода продается в переработанном виде. Баночка сублимированной брусники весом 35 граммов стоит 468 рублей, а килограмм вяленой — более 3 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что сборщики брусники в ХМАО рассекретили места сбора ягоды. Урожайные плантации есть в районе Радужного, Агана, Лангепаса. Также дикорос можно найти и еще в ряде территорий.  

