Жители ХМАО раскрыли оптимальное время для сбора самой полезной ягоды

В Югре наступил пик сезона сбора брусники. В этом году ягода поспела раньше обычного и ее особенно много, выяснило URA.RU.
«Сейчас самое время собирать бруснику. В этом году она пошла рано. Много ягоды можно найти, если ехать в сторону Покачей», — рассказал агентству владелец компании «Сибирская ягода» Линар из Нижневартовска.
По его словам, набрать полное ведро сейчас можно даже с помощью специального ковша. Брусника — ягода твердая, с характерной кислинкой и горчинкой. После первых заморозков она станет слаще, но собирать придется вручную, так как она размягчается. При этом поздний урожай будет дороже, чем собранный до холодов.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с началом сезона сбора брусники появилась на продажу свежая ягода, которая известна своими полезными свойствами. В среднем цена колеблется от 300 до 400 рублей за литр.
