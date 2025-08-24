24 августа 2025

Жители ХМАО раскрыли оптимальное время для сбора самой полезной ягоды

В ХМАО наступил пик сезона сбора брусники
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО пик сезона сбора брусники
В ХМАО пик сезона сбора брусники Фото:

В Югре наступил пик сезона сбора брусники. В этом году ягода поспела раньше обычного и ее особенно много, выяснило URA.RU.

«Сейчас самое время собирать бруснику. В этом году она пошла рано. Много ягоды можно найти, если ехать в сторону Покачей», — рассказал агентству владелец компании «Сибирская ягода» Линар из Нижневартовска.

По его словам, набрать полное ведро сейчас можно даже с помощью специального ковша. Брусника — ягода твердая, с характерной кислинкой и горчинкой. После первых заморозков она станет слаще, но собирать придется вручную, так как она размягчается. При этом поздний урожай будет дороже, чем собранный до холодов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с началом сезона сбора брусники появилась на продажу свежая ягода, которая известна своими полезными свойствами. В среднем цена колеблется от 300 до 400 рублей за литр.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре наступил пик сезона сбора брусники. В этом году ягода поспела раньше обычного и ее особенно много, выяснило URA.RU. «Сейчас самое время собирать бруснику. В этом году она пошла рано. Много ягоды можно найти, если ехать в сторону Покачей», — рассказал агентству владелец компании «Сибирская ягода» Линар из Нижневартовска. По его словам, набрать полное ведро сейчас можно даже с помощью специального ковша. Брусника — ягода твердая, с характерной кислинкой и горчинкой. После первых заморозков она станет слаще, но собирать придется вручную, так как она размягчается. При этом поздний урожай будет дороже, чем собранный до холодов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с началом сезона сбора брусники появилась на продажу свежая ягода, которая известна своими полезными свойствами. В среднем цена колеблется от 300 до 400 рублей за литр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...