Минфин США хочет манипулировать замороженными российскими активами

Министр финансов США Скотт Бессент рассматривает замороженные российские активы как часть переговорного процесса и как элемент торга в будущих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business.
«Думаю, это всё часть переговоров с президентом (России Владимиром) Путиным, поэтому я не считаю, что мы должны немедленно их конфисковать. Это элемент торга во время большого переговорного процесса», — сказал Бессент.
После начала СВО на Украине страны ЕС и государства «Большой семерки» (G7) заморозили значительную часть российских валютных резервов. В общей сложности речь идет примерно о 300 миллиардах евро. Из общей суммы более 200 миллиардов евро находятся на территории Европейского союза. Основная часть этих средств размещена на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.
В ответ на заморозку своих активов за рубежом Россия ввела собственные ограничения. Теперь активы иностранных инвесторов из так называемых «недружественных» стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Вывод средств с этих счетов возможен только по решению специальной правительственной комиссии.
