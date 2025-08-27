Минфин США хочет манипулировать замороженными российскими активами

После начала СВО страны ЕС заморозили значительную часть российских валютных резервов
Министр финансов США Скотт Бессент рассматривает замороженные российские активы как часть переговорного процесса и как элемент торга в будущих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business.

«Думаю, это всё часть переговоров с президентом (России Владимиром) Путиным, поэтому я не считаю, что мы должны немедленно их конфисковать. Это элемент торга во время большого переговорного процесса», — сказал Бессент.

После начала СВО на Украине страны ЕС и государства «Большой семерки» (G7) заморозили значительную часть российских валютных резервов. В общей сложности речь идет примерно о 300 миллиардах евро. Из общей суммы более 200 миллиардов евро находятся на территории Европейского союза. Основная часть этих средств размещена на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear.

В ответ на заморозку своих активов за рубежом Россия ввела собственные ограничения. Теперь активы иностранных инвесторов из так называемых «недружественных» стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Вывод средств с этих счетов возможен только по решению специальной правительственной комиссии.

