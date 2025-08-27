Politico: ВС США хуже России и Украины владеют дронами

По словам Петтиджона, в США нет промышленной базы для массового создания БПЛА
По словам Петтиджона, в США нет промышленной базы для массового создания БПЛА Фото:

США существенно уступают России и Украине в области разработки и применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на слова директора оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон.

«Мы очень, очень отстаем [от РФ и Украины] <...>. Проблема с принятием дронов на вооружение заключается в том, что у нас нет действительно дешевых или качественных вариантов», — сказал Петтиджон. Его слова приводит Politico.

Он также отметил, что американские дроны по своим характеристикам и стоимости проигрывают китайским моделям компании DJI. По словам Петтиджона, в Соединенных Штатах отсутствует необходимая производственная база для выпуска аналогичной продукции.

Politico пишет, что аналитики едины во мнении, что Соединенные Штаты на данный момент находятся на ранних этапах разработки беспилотных систем и пока еще далеки не только от их массового производства, но и от практического внедрения. В частности, речь идет о дронах-камикадзе, беспилотных наземных транспортных средствах, а также о беспилотниках, предназначенных для доставки грузов. Бывший советник Пентагона Дэн Колдуэлл пояснил, что причиной подобного отставания является консервативное мышление армейских командиров, которые, по его словам, «всегда живут прошлым».

