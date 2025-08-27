Сильный ветер перевернул батут с детьми в Уфе, есть пострадавшие. Видео

Один ребенок был госпитализирован, сообщили в МЧС
Детский батут в Уфе на улице Летчиков перевернулся из-за сильного ветра. Есть пострадавшие дети. Об этом заявили в МЧС по региону.

«Батут с детьми оторвало от земли и унесло ветром в Башкортостане», — заявили в ведомстве. Информацию приводит телеканал РЕН ТВ. В результате происшествия пострадало двое детей. Отмечается, что семилетний ребенок госпитализирован.

Также в telegram-канале «Осторожно, новости», указано, что большее количество детей увезли в больницу. Судя по информации в посте, их может быть трое. Сообщается, что местный бизнесмен, установивший батут, брал за его использование 200 рублей с человек.

