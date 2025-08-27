Стрельба в католической школе США, где среди раненых и погибших — дети: фоторепортаж с места трагедии

В католической школе и церкви в Миннеаполисе, штат Миннесота, произошла стрельба в среду, 27 августа. По данным телеканала CBS News Minnesota, 17 человек пострадали, в их числе 14 детей. Погибли двое учеников. Им было восемь и десять лет.
Инцидент случился около 08:30 утра, когда ученики дошкольного и 8-го классов присутствовали на мессе, посвященной первой неделе обучения. В это время к зданию школы подошел вооруженный человек, одетый в черное, и открыл огонь. Мужчина стрелял из винтовки через окна церкви в сторону детей, сидевших в этот момент на скамьях.
На место незамедлительно прибыла полиция. Сообщается, что стрелявший мужчина погиб. Начальник полиции Миннеаполиса Брайан Охара рассказал, что, предположительно, преступник действовал в одиночку. По словам сотрудника правоохранительных органов, подозреваемому было около 20 лет. До этого он не был замешан в каких-либо криминальных делах. Мотивы совершения преступления остаются неизвестными до сих пор. Что происходит сейчас на месте инцидента — в фоторепортаже URA.RU.
