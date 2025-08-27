Глава Академического назвал главную проблему района

В Академическом районе главными проблемами являются парковки и подъезды к домам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проблема парковок, въездов и выездов в районе стоит особенно остро
Проблема парковок, въездов и выездов в районе стоит особенно остро Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга главными проблемами жителей являются подъезды к домам, парковки и организация въездов на территорию района. Об этом сообщил глава Академического Николай Смирнягин, передает корреспондент URA.RU.

"У людей вопросы с подъездами, с парковками, с подъездами к территории. Новая улица построена, замечательно, красиво стало. Но не решены вопросы еще по примыканиям. Где-то обратили застройщику, у 93-го дома они решают новый въезд. Ну и здесь будем находить механизмы решения. Обычный житейский вопрос, который просто требует внимания", — рассказал глава района на встрече с жителями.

Смирнягин отметил, что в данном случае будут вырабатываться способы решения возникшей ситуации. Он добавил, что это стандартная жизненная проблема, которая нуждается лишь в должном внимании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Академическом районе Екатеринбурга главными проблемами жителей являются подъезды к домам, парковки и организация въездов на территорию района. Об этом сообщил глава Академического Николай Смирнягин, передает корреспондент URA.RU. "У людей вопросы с подъездами, с парковками, с подъездами к территории. Новая улица построена, замечательно, красиво стало. Но не решены вопросы еще по примыканиям. Где-то обратили застройщику, у 93-го дома они решают новый въезд. Ну и здесь будем находить механизмы решения. Обычный житейский вопрос, который просто требует внимания", —  рассказал глава района на встрече с жителями. Смирнягин отметил, что в данном случае будут вырабатываться способы решения возникшей ситуации. Он добавил, что это стандартная жизненная проблема, которая нуждается лишь в должном внимании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...