Глава Академического назвал главную проблему района

В Академическом районе Екатеринбурга главными проблемами жителей являются подъезды к домам, парковки и организация въездов на территорию района. Об этом сообщил глава Академического Николай Смирнягин, передает корреспондент URA.RU.
"У людей вопросы с подъездами, с парковками, с подъездами к территории. Новая улица построена, замечательно, красиво стало. Но не решены вопросы еще по примыканиям. Где-то обратили застройщику, у 93-го дома они решают новый въезд. Ну и здесь будем находить механизмы решения. Обычный житейский вопрос, который просто требует внимания", — рассказал глава района на встрече с жителями.
Смирнягин отметил, что в данном случае будут вырабатываться способы решения возникшей ситуации. Он добавил, что это стандартная жизненная проблема, которая нуждается лишь в должном внимании.
