Российского боксера Курбанова дисквалифицировали на три года за допинг

Российский боксер Магомед Курбанов, бывший чемпион WBO Intercontinental, дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Решение вступило в силу с 1 августа 2025 года, с учетом периода временного отстранения, который начался 24 июля.
«Курбанов наказан за использование или попытку использования запрещенной субстанции или запрещенного метода», — говорится в сообщении агентства. В РУСАДА пояснили, что на основании результатов анализа допинг-пробы в организме спортсмена были выявлены дростанолон и его метаболит.
30-летний Курбанов на профессиональном ринге одержал 26 побед, из них 14 — нокаутом. За свою карьеру он дважды проиграл. Курбанов четыре раза завоевывал титул чемпиона по версии WBO International — в 2017–2018, 2019 и 2021–2024 годах.
