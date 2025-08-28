ТАСС: в Москве напавший на полицейских был под наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина в наркотическом опьянении напал на полицейских в Москве на Щелковском шоссе
Мужчина в наркотическом опьянении напал на полицейских в Москве на Щелковском шоссе Фото:

Мужчина, которого задержали в Москве по подозрению в нападении на полицейских на Щелковском шоссе, находился под воздействием наркотиков. Об этом сообщают правоохранительные органы.

«По предварительной информации, подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения. При задержании мужчина вел себя неадекватно», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах. 

По данным силовых структур, мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону служебных автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник», после чего напал с ножом на полицейских. При задержании у него не было документов, говорил он на иностранном языке.

Ранее Следственный комитет сообщал, что задержанный подозревается в посягательстве на жизнь сотрудников полиции. Прокуратура Москвы взяла расследование под контроль, а следователи продолжают устанавливать мотивы нападения и проверять возможных соучастников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мужчина, которого задержали в Москве по подозрению в нападении на полицейских на Щелковском шоссе, находился под воздействием наркотиков. Об этом сообщают правоохранительные органы. «По предварительной информации, подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения. При задержании мужчина вел себя неадекватно», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.  По данным силовых структур, мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону служебных автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник», после чего напал с ножом на полицейских. При задержании у него не было документов, говорил он на иностранном языке. Ранее Следственный комитет сообщал, что задержанный подозревается в посягательстве на жизнь сотрудников полиции. Прокуратура Москвы взяла расследование под контроль, а следователи продолжают устанавливать мотивы нападения и проверять возможных соучастников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...