ТАСС: в Москве напавший на полицейских был под наркотиками

Мужчина, которого задержали в Москве по подозрению в нападении на полицейских на Щелковском шоссе, находился под воздействием наркотиков. Об этом сообщают правоохранительные органы.
«По предварительной информации, подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения. При задержании мужчина вел себя неадекватно», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
По данным силовых структур, мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону служебных автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник», после чего напал с ножом на полицейских. При задержании у него не было документов, говорил он на иностранном языке.
Ранее Следственный комитет сообщал, что задержанный подозревается в посягательстве на жизнь сотрудников полиции. Прокуратура Москвы взяла расследование под контроль, а следователи продолжают устанавливать мотивы нападения и проверять возможных соучастников.
