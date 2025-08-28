В Волгоградской области остановили движение поездов после атаки БПЛА

Движение поездов через станцию Петров Вал в Волгоградской области было приостановлено после падения обломков украинского БПЛА и возгорания здания утром 28 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.
«На станции Петров Вал Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА произошло возгорание здания<...> Движение поездов через станцию Петров Вал приостановлено», — говорится в сообщении официального telegram-канала Приволжской железной дороги. По предварительным данным, пострадавших нет, здание не относилось к пассажирской инфраструктуре.
В пресс-службе железной дороги уточнили, что сейчас проводится обследование инфраструктуры. Возможны задержки поездов, следующих через станцию Петров Вал. Для координации устранения последствий происшествия создан оперативный штаб.
Глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что ночью подразделения ПВО Минобороны России отражали масштабную атаку беспилотников на объекты региона. По его словам, оперативные службы работают на месте падения обломков БПЛА для полной ликвидации последствий и возобновления движения поездов. Его слова передает 360.ru.
