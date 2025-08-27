«Удивился, что легко одет»: подробности поисков пропавшего мальчика в Артемовском

Пропавшего восьмилетнего Тимофея Цыпленкова в Артемовском (Свердловская область), предположительно, последний раз могли видеть на перекрестке Полярников-Молокова. Об этом URA.RU рассказали местные жители.
«Похожий мальчик шел по дороге вечером 26 августа. На удивление был спокойным. Я еще удивился, что он был так легко одет: в футболку и легкие штаны», — сказал собеседник агентства.
Ребенок ушел из дома 26 августа. Как сообщали силовики, на берегу местного затопленного карьера были найдены вещи, которые, предположительно, могли принадлежать ребенку, однако информация не подтвердилась. Поиски продолжаются. В них участвуют волонтеры отрядов «ЛизаАлерт» и «Прорыв», полицейские, водолазы и следователи.
Приметы: рост — 135 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Он был одет в синюю футболку, черные брюки и бордовые сланцы. Сообщить информацию о пропавшем можно по следующим телефонам: 8(34363)2-12-02 и 8(34363)2-08-35.
