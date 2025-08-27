27 августа 2025

Челябинский суд обязал магазин выплатить компенсацию за неисправный компьютер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский магазин обязали выплатить неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и возместить расходы
Челябинский магазин обязали выплатить неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и возместить расходы Фото:

В Челябинске Курчатовский районный суд удовлетворил иск покупателя к компании ООО «МВМ» по делу о нарушении сроков гарантийного ремонта компьютера. Об этом URA.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

«После покупки в период гарантии компьютер стал самопроизвольно выключаться. Покупатель сдал его в гарантийный ремонт, однако в течение 45 дней информация о завершении ремонта так и не поступила. Претензия о возврате денег также осталась без удовлетворения», — рассказали в ведомстве.

При этом продавец не представил доказательств своевременного устранения неисправностей, а также того, что поломка произошла по вине владельца. Договор купли-продажи суд расторг и обязал компанию вернуть стоимость товара, выплатить неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и возместить расходы на юридические услуги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске Курчатовский районный суд удовлетворил иск покупателя к компании ООО «МВМ» по делу о нарушении сроков гарантийного ремонта компьютера. Об этом URA.RU сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. «После покупки в период гарантии компьютер стал самопроизвольно выключаться. Покупатель сдал его в гарантийный ремонт, однако в течение 45 дней информация о завершении ремонта так и не поступила. Претензия о возврате денег также осталась без удовлетворения», — рассказали в ведомстве. При этом продавец не представил доказательств своевременного устранения неисправностей, а также того, что поломка произошла по вине владельца. Договор купли-продажи суд расторг и обязал компанию вернуть стоимость товара, выплатить неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и возместить расходы на юридические услуги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...