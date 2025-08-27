27 августа 2025

В Челябинске снижаются цены на квартиры-студии. Инфографика

Студии в Челябинске в среднем стоят 94 000 рублей за квадратный метр
Цены на студии в городе падают пятый месяц подряд
В Челябинске с апреля 2025 года цены на квартиры-студии снизились на 12%. Сейчас купить небольшую квартиру можно по 94 000 рублей за квадрат. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске стоимость небольших квартир на вторичном рынке снижается с начала апреля 2025 года. Если тогда студии на „вторичке“ продавались по 106 600 рублей за квадрат, то теперь их стоимость — 94 000 за квадратный метр», — следует из динамики цен на сайте «Restate».

При этом в целом по Челябинской области цены на студии выросли на 15%. Квартиры за две недели подорожали с 80 700 рублей до 95 600 рублей за квадрат. Минимальная стоимость такого жилья — 2 900 000 рублей, а максимальная — 5 600 000 рублей за объект.

