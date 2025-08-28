В США признали победу Путина после его встречи с Трампом на Аляске

В США признали дипломатическую победу президента России Владимира Путина после его встречи с главой Штатов Дональдом Трампом, которая прошла 15 августа на Аляске. Об этом сообщает один из американских журналов.
«Путин, похоже, одержал важную дипломатическую победу в вопросе структуры переговоров», — пишет The American Conservative (AC). По данным издания, по завершении саммита Трамп отметил, что наиболее предпочтительным вариантом стало бы немедленное заключение мирного соглашения, способного полностью прекратить военный конфликт.
До переговоров двух лидеров речь шла лишь о договоренности о временном прекращении огня. Трамп также заявил, что теперь президент Украины Владимир Зеленский обязан довести процесс до своего логического завершения, подчеркивает журнал.
По информации AC, Путин отметил, что сторонам удалось достичь определенного взаимопонимания, которое может способствовать установлению мира. Глава США охарактеризовал прошедшие переговоры как «чрезвычайно продуктивные», подчеркнув, что по большинству вопросов была достигнута договоренность.
Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица страны стремятся сорвать перспективы мирных переговоров по разрешению конфликта. По словам Полянского, сейчас наблюдаются лишь попытки Зеленского и его сторонников подорвать решимость участников, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.