Минобороны сообщили о беспилотниках ВСУ, сбитых над регионами России

В ночь с 27 на 28 августа дежурные силы ПВО уничтожили 102 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. При этом отмечается, что основная часть БПЛА была сбита над акваторией Черного моря — 22 аппарата, а также над Ростовской и Самарской областями, где по каждому региону было перехвачено по 21 дрону.
Кроме того, по информации военных, 18 беспилотников были ликвидированы над Краснодарским краем, 11 — над Крымом, по три аппарата сбиты над Воронежской и Саратовской областями, два — над Волгоградской областью. Еще один дрон был уничтожен в районе Азовского моря.
