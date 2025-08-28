Италия хочет отправить саперов на Украину

Лидеры правящей коалиции Италии обсудят возможность отправки саперов для разминирования украинских территорий и морских участков. Как сообщает одна из итальянских газет, соответствующий вопрос будет рассмотрен премьер-министром Джорджей Мелони, а также вице-премьерами Антонио Таяни и Маттео Сальвини на заседании совета министров 28 августа.
«Сегодня лидеры правительственных сил встретятся после первого в этом сезоне заседания кабинета министров, чтобы решить, что делать с Украиной... Идея, похоже, заключается в том, чтобы предоставить Киеву наземные и морские подразделения по разминированию...» — пишет Corriere della Sera. Обсуждение проводится в рамках вклада Италии в обеспечение безопасности Украины.
По данным издания, принятие решения не ожидается в ближайшее время. Рим настаивает, что возможное направление саперов произойдет только при условии установления перемирия. Речь не идет об отправке военных на передовую, отмечает газета. Инициатива позволяет Италии дистанцироваться от «коалиции желающих», несмотря на военизированный статус саперных подразделений.
В руководстве страны идея отправки военных специалистов вызывает разногласия. Вице-премьер и министр транспорта Маттео Сальвини, возглавляющий партию «Лига», категорически против отправки итальянских военнослужащих на Украину. С аналогичной позицией выступает и глава правительства Джорджа Мелони. Отправка саперов рассматривается как компромиссный вариант между поддержкой Украины и нежеланием участия в прямых военных действиях. Вопрос о разминировании дна Черного моря с участием итальянских специалистов обсуждался еще в период предыдущего кабинета министров Марио Драги.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ключевым документом для дискуссий по вопросам гарантий безопасности для Украины является Пятая статья Устава НАТО, передает RT. По словам Мелони, инициатива Италии, которая базируется на механизме коллективной обороны, аналогичном этой статье Североатлантического альянса, сейчас занимает центральное место в обсуждениях.
