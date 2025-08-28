В Пермском крае с 25 августа стартовал проект президентской кампании «ИнформУИК». Члены избиркома приходят к жителям домой, сверяют списки избирателей и рассказывают людям обо всех возможностях голосования. Чаще всего люди охотно открывают двери и добродушно общаются с членами УИК. Хотя бывают и неожиданные ситуации. Корреспондент URA.RU решил включиться в этот процесс и в течение вечера ходил вместе с избиркомом по квартирам.
Подготовка
Ходят по домам члены комиссий чаще всего по двое. Это, во-первых, ускоряет работу, во-вторых, в целях безопасности. Люди разные бывают. Как и ситуации. В этом году сотрудникам, у которых в округе есть частные дома, выдали отпугиватели для собак: по предыдущему опыту были всякие ситуации.
При себе у них специальные шарфики, бейджи с ФИО, фирменная сумка с агитацией, а также буклет формата А4 и информацией обо всех зарегистрированных кандидатах — биография и даже декларации о доходах. Например, у кандидата Дениса Шитова — интересный автопарк («копейка» и Tesla), у пенсионерки и бывшей учительницы Людмилы Караваевой — приличная сумма на банковских счетах, а жена Олега Постникова зарабатывает больше него. Вся эта информация потом в обязательном порядке будет размещена на участках для голосования.
Жители обращают внимание на группу людей в «шарфиках» у подъезда сразу. «Здравствуйте! А мы из вашей избирательной комиссии! Откроете нам?» — приветствуют входящую женщину члены комиссии. Та отвечает, что с радостью, рассказывает, что сама она из такой-то квартиры на пятом этаже. «Так, может, с вас и начнем? По вам видно, что вы все знаете», — уточняют девушки из УИКа.
Первые жители
Поднимаемся на пятый этаж. Пока ждем лифт на первом, дверь в подъезд пытается открыть мама с маленьким ребенком в коляске, рука у нее в гипсе. Один из членов нашей маленькой делегации бросается ей на помощь и помогает и с дверью, и с небольшой лесенкой на первый этаж. Нина Степановна, тем временем, на пятом этаже рассказывает, что на выборы пойдет обязательно, всегда ходит. Кстати, в этом году к стандартному опроснику «пойдете ли на выборы и каким способом будете голосовать», добавилась пара вопросов о социальном самочувствии пермяков.
Нина Степановна говорит, что в будущее смотрит с оптимизмом, а на вопрос «видит ли она, что регион развивается, отвечает „конечно, да“: „Вон сколько всего строят! Скоро новый мост через Каму в районе Гайвы будет готов, мы на дачу туда ездим“. Скорее всего, речь идет о железнодорожном мосте.
Вся эта информация заносится в специальное мобильное приложение на телефоне у обходчиков. Там у них есть имя отчество и год рождения каждого зарегистрированного по данному адресу жителя. Информация из ЗАГСа.
Прощаемся и поднимаемся на самый верх в подъезде. Надо сказать, что в подъезде — по четыре квартиры на этаже. Две — направо, две — налево. И у каждой пары — общий коридорчик, отгороженной от лестничной площадки дверью. Поэтому приходится довольно долго ждать, чтобы понять, идет кто-то или нет. «Это избирательная комиссия», — громко говорят девушки из УИКа, чтобы успокоить людей, осторожно открывающих замок. Выглядывает пожилая женщина. Представляется Галиной Ивановной и бодро рапортует, что на выборы пойдет обязательно, по старинке, на участок. «Мы находимся в кабинете 104», — уточняют члены УИК.
Соседей у нее нет дома. Открывают и в квартирах напротив: пенсионер Владимир Николаевич, на выборы пойдет, соседи живут на даче, но буклет избиркома с информацией о выборах он им передаст, как приедут.
Этажом ниже случился неприятный инцидент: женщина открыла дверь, но, увидев нашу компанию, молча закрыла. Бывает и такое, говорят девчонки из избиркома.
«Пряталась за мусоропроводом»
В целом, люди охотно открывают двери. По ним видно, что они не ждали (хотя информация о готовящемся обходе была размещена заранее) — кто в халате, кто в пижаме. Но все равно открывают (некоторые даже в трусах). Слушают, отвечают на вопросы, берут буклеты, сами предлагают передать соседям. Открывают и мужчины, и женщины, и молодые, и пожилые. Отношение максимально тактичное. Все собираются идти «ногами» на участок. Только один парень (кстати, как мы потом выяснили, многодетный отец) сказал, что будет голосовать через «Госуслуги» (ДЭГ), ибо прописан в Березниках.
Многие приглашают зайти в квартиру: чего мы на лестничной площадке будем толкаться? «Ой, нет, нам нельзя», — говорят члены УИК. А потом поясняют URA.RU: не то, чтобы нельзя, не рекомендуется. И рассказывают историю.
Люди у нас по большей части добродушные, но некоторые ведут себя, мягко говоря, странно. Во время предыдущего обхода произошел у одной из девушек такой случай. Звонит в дверь (а дом такой же был, весьма спокойный и благополучный с тамбуром на две квартиры). Открывает мужчина в одном нижнем белье с початой бутылкой спиртного в руках. «Здравствуйте, избирательная комиссия, пришли поговорить с вами о выборах….» начинает представитель УИКа . А мужчина хватает ее за руку и начинает тянуть в квартиру: «О, заходи!». «Нет, нет, нам запрещено», — пытается вырваться и убежать она. И тогда мужчина ставит свою бутылку и бежит за ней.
«Спуск вниз он мне перекрыл, пришлось бежать наверх. Бегу через две ступеньки и звоню участковому и напарнице, которая была на другом этаже. Мужик за мной бежит. Спряталась в итоге где-то за мусоропроводом, он запыхался бегать и, к счастью, утратил ко мне интерес. Полиция, конечно, потом провела с ним разъяснительную беседу, но он ничего не помнил», — говорит член УИКа.
Печальное
В одной из квартир девчонки беседуют с Валентиной Георгиевной. Она, конечно, пойдет на выборы, регион развивается («краевые власти — молодцы»), в будущее она смотрит с оптимизмом. Тут члены УИК уточняют про соседей, мол, а дома они нет? «Ой, вы знаете, они недавно ушли. Один за другим», — растерянно говорит Валентина Георгиевна. «А когда придут?» — задаем вопрос мы и чувствуем повисшую в воздухе неловкость. «Так умерли они. Сперва один, а следом и второй», — отвечает соседка. Там жила пожилая пара. Извиняемся, прощаемся, девушки что-то помечают в своем приложении: «Хм, видимо недавно умерли, ЗАГС еще не передал нам информацию».
Вот такие новости — самое сложное в работе, сложнее, чем по лесенкам от преследователя бегать. Одна из них рассказывает, что в феврале 2024 года она зашла в одну квартиру, задала стандартные вопросы, а потом, увидев, что по адресу зарегистрирован пожилой человек, уточнила, нужно ли прийти к ним домой с переносной урной для голосования. Выяснилось, что это отец женщины. «Его больше нет», — ответила она и заплакала. «Как я поняла, чуть ли не в тот же день это случилось. Было так неловко», — говорит член УИКа.
В целом обход проходит ровно. Жители больше, чем половины квартир, открыли двери. Некоторые были еще на работе, кто-то на даче. Никаких эксцессов не было. Тем, кто не открыл, буклеты с информацией о выборах положили в ящики для голосования. Правда, после долгого хождения по квартирам, в голове смешались все лица, квартиры, подъезды, дома. А работники УИК делают это каждый вечер по три часа (с 17:00 до 20:00), а в выходные — целый день (с 10:00 до 20:00). Так что уважайте их труд, открывайте двери. Они к вам — с добром. И у них — сложная работа.
