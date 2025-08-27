27 августа 2025

В Пермском крае 14-летний мотоциклист жестко избил ровесника шлемом

Следователи возбудили уголовное после избиения пермяком ровесника шлемом
После конфликта подозреваемый скрылся с места происшествия
Следователи возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ — по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 15-летнему жителю Кунгура (Пермский край). Вечером 25 августа на улице Гребнева между потерпевшим и 14-летним мотоциклистом, передвигавшимся на питбайке по проезжей части, произошел конфликт.

«Подросток сделал замечание водителю, что привело к ссоре. В ходе инцидента подозреваемый снял с себя мотошлем и бросил им в голову оппонента, после чего забрал экипировку и скрылся с места происшествия», — сообщает СУ СКР России по Пермскому краю в telegram-канале. 

Полученная пострадавшим травма головы квалифицирована как тяжкий вред здоровью. Личность подозреваемого установлена, он допрошен следователем. В деле назначены судебные экспертизы, продолжается опрос свидетелей и очевидцев случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

