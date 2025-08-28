Ветеран СВО впервые назначен директором школы в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Назначение состоялось 15 августа
Назначение состоялось 15 августа Фото:

Ветеран спецоперации на Украине Владимир Стерхов возглавил школу №43 в Кировском районе Екатеринбурга. Это первый случай на Урале, когда участника боевых действий назначают на такую должность. На данный момент Стерхов является исполняющим обязанности директора.

«Мы планируем создать школу будущего — инновационную, креативную и открытую для новых концепций и технологий. Я с энтузиазмом принимаю эту должность и заверяю вас — нас ждут амбициозные проекты, вдохновляющие инициативы и много позитивных эмоций!» — говорится в обращении Стерхова к ученикам в соцсетях.

Стерхов возглавил школу №43 15 августа. До этого он работал заместителем директора в школе №47. В зону боевых действий он отправился одним из первых в феврале 2022 года.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ветеран спецоперации на Украине Владимир Стерхов возглавил школу №43 в Кировском районе Екатеринбурга. Это первый случай на Урале, когда участника боевых действий назначают на такую должность. На данный момент Стерхов является исполняющим обязанности директора. «Мы планируем создать школу будущего — инновационную, креативную и открытую для новых концепций и технологий. Я с энтузиазмом принимаю эту должность и заверяю вас — нас ждут амбициозные проекты, вдохновляющие инициативы и много позитивных эмоций!» — говорится в обращении Стерхова к ученикам в соцсетях. Стерхов возглавил школу №43 15 августа. До этого он работал заместителем директора в школе №47. В зону боевых действий он отправился одним из первых в феврале 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...