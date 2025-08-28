Ветеран спецоперации на Украине Владимир Стерхов возглавил школу №43 в Кировском районе Екатеринбурга. Это первый случай на Урале, когда участника боевых действий назначают на такую должность. На данный момент Стерхов является исполняющим обязанности директора.
«Мы планируем создать школу будущего — инновационную, креативную и открытую для новых концепций и технологий. Я с энтузиазмом принимаю эту должность и заверяю вас — нас ждут амбициозные проекты, вдохновляющие инициативы и много позитивных эмоций!» — говорится в обращении Стерхова к ученикам в соцсетях.
Стерхов возглавил школу №43 15 августа. До этого он работал заместителем директора в школе №47. В зону боевых действий он отправился одним из первых в феврале 2022 года.
