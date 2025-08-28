Эксперт спрогнозировал для части россиян увеличение зарплат

Каждый 12-й россиянин во второй половине 2025 года может рассчитывать на зарплату не менее 250 тысяч рублей. С таким прогнозом выступил директор по развитию бизнеса инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Станислав Скуйбеда.
Эксперт представил детальные расчеты, основанные на анализе текущих экономических тенденций и данных Высшей школы экономики. Согласно исследованию ВШЭ, 250 тысяч рублей в месяц на одного члена семьи являются минимальным порогом для комфортной жизни в России. Для ощущения финансовой обеспеченности требуется уже 500 тысяч рублей.
«Во втором полугодии 2025 года 7,8–8,5% населения России будут иметь 250+ тыс. руб. на человека, 2,2–2,8% — 500+ тыс. К 2026 году — 8,5–9,2% и 2,8–3,5% соответственно… У самых обеспеченных россиян средний доход — около 227 тыс. рублей на человека. При среднем размере семьи 2,2 человека это примерно 500 тыс. рублей на домохозяйство. В верхней части распределения много людей с 300–400 тыс. рублей на человека», — отметил Скуйбеда в разговоре с «Газета.ru».
Основной рост зарплат ожидается в высокотехнологичных секторах экономики. По словам эксперта, сотрудники в сферах ИТ, инжиниринга, ОПК, сырьевых и инфраструктурных компаний показывают быстрый рост зарплат благодаря повышенному спросу на специалистов и увеличению премиального фонда.
Однако процесс имеет и ограничения. Высокие кредитные ставки и географическая концентрация высокооплачиваемых рабочих мест в крупных городах сдерживают более равномерное распределение роста доходов по регионам. Текущая статистика показывает, что только 31,9% работников получают более 100 тысяч рублей, а 58,3% — менее 55 тысяч.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.