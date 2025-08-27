27 августа 2025

Власти ХМАО назвали школы, которые откроют к 1 сентября

В ХМАО к 1 сентября откроют две новые школы и культурный центр
В Югре готовятся открыть новые школы к 1 сентября
В Югре готовятся открыть новые школы к 1 сентября

Ко Дню знаний в Югре откроют три новых образовательных учреждения. Еще в девяти локациях к 1 сентября завершили капитальный ремонт.

«Первого сентября свои двери откроют три новых учебных заведения», — говорится в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». Школы откроют в Урае и в поселке Белый Яр Сургутского района, а в деревне Хулимсунт Березовского района — образовательно-культурный центр.

Капитальный ремонт ко Дню знаний сделали еще в девяти школах: в Березовском районе, Югорске, Нижневартовске, Мегионе, двух школах в Нягани и двух — в Нижневартовском районе. А в поселке Красноленинский Ханты-Мансийского района обустроили спортивное ядро школы, которую отремонтировали в прошлом году.

«По поручению губернатора Югры Руслана Николаевича Кухарука работаем над созданием единого стандарта благоустройства, будем привлекать только проверенных и квалифицированных подрядчиков. Уверен, это решение повысит качество повседневной жизни югорчан», — приводят в публикации слова замгубернатора Азата Ислаева.

