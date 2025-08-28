Кремль: договоренностей с Украиной о воздушном перемирии нет

Договоренностей с Украиной о воздушном перемирии нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Никаких договоренностей на этот счет не достигалось. Все, что может обсуждаться в рамках поисков путей выхода на траекторию урегулирования, должно обсуждаться в дискретном режиме», — заявил Песков.
Украина не снижает активности ударов по российским объектам. Из разных источников была информация о возможном воздушном перемирии. Недавно о нем говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
