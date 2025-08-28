Пермский рыбак рассказал, как поймать сома в реке

Топ-рыбак из Перми Рахматуллин: август - лучшее время для ловли сома
Сомов лучше всего ловить в августе
Сомов лучше всего ловить в августе

Большие сомы клюют не каждый год, а чтобы выловить их, нужно использовать квок. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заядлый пермский рыбак и один из владельцев паблика о рыбалке «Банда РПК» в соцсети «ВКонтакте» Рафаэль Рахматуллин.

«Заметил, что сомы хорошо клюют не каждый год. Хорошая рыбалка на сома бывает в среднем каждые четыре года. Это можно сравнить с урожаем грибов, которые далеко не каждый год активно растут. Я много анализировал, но так и не понял с чем это связано. В этом году сом как раз клюет очень активно. Ловить его лучше всего в августе, пока вода в реке теплая. В это время он откармливается в августе. Как только вода становится холоднее, он начинает хуже клевать, а на зиму уходит в спячку», — рассказал Рахматуллин.

Он уточнил, что ловят сома в основном с лодки. Для этого используют квок — специальное устройство, которым стучат по воде, и оно издает «квокающий» звук. Это звук привлекает сома, и он поднимается со дна. «Лучше всего сом клюет на червяка, куриную печень и кальмара», — поделился рыбак.

