В Артемовском нашли тело пропавшего мальчика. Фото, видео

В Артемовском пропал восьмилетний мальчик

В городе Артемовский (Свердловская область) нашли тело восьмилетнего Тимофея Цыпленкова, который пропал 26 августа. Как передает корреспондент URA.RU, ребенок утонул в карьере. 

Тело ребенка подняли на берег спасатели. Причины его смерти установят судмедэксперты. Мальчик пропал 26 августа, когда отправился в лес за ягодами. По одной из версий, он мог оступиться на крутом спуске и упасть в водоем. Что происходит на месте трагедии, — в онлайн-трансляции URA.RU. 

На берегу остались детские следы
На берегу остались детские следы
Фото:

