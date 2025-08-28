Житель Белоярского (Свердловская область) обвинил депутата местной думы Андрея Воробьева в том, что он якобы избил его 15-летнего сына с другом. По словам возмущенного родителя, Воробьеву показалось, что подросток угнал его квадроцикл. На депутата написано заявление в полицию, сам он в беседе с URA.RU заявил, что обвинения ложные.
«Все произошло 24 августа в районе второго километра Арамильского тракта. Друг сына катался там, увидел брошенный квадроцикл. Вечером они компанией решили сходить и посмотреть сами. Пришли туда, хотели сфотографировать и выложить в местный чат, вдруг он краденый или еще хуже. В тот момент на них налетели двое взрослых и начали бить. У одного из них было ружье, били прикладом», — пояснил родитель. У его сына остались ссадины на лице, была разбита губа. После этого ребенку потребовался осмотр нейрохирурга.
По словам собеседника, одним из нападавших был Воробьев. Когда началось расследование, депутат якобы сам пришел извиняться. Он предлагал деньги и оплату лечения в частной клинике. Родители избитого подростка отказались и решили делать все по закону — обе семьи написали заявление в полицию. Их копии есть в распоряжении URA.RU.
Собеседник продолжает: Воробьев, когда пришел извиняться, признался, что думал, будто квадроцикл угнали. Транспорт стоял не там, где его припарковали. В беседе с корреспондентом URA.RU он заявил, что обвинения — ложные. Спикер местной думы Владимир Кошкарев сказал, что не знает об инциденте. Также URA.RU отправило запрос в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области. Ответ ожидается.
