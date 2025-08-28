Как забраться на гору, а потом выжить: инструкции на все случаи

Горы — это не только величественные виды и незабываемые впечатления, но и одна из самых опасных природных зон для туристов. Даже опытные альпинисты и профессиональные гиды не всегда могут предугадать, что ждет группу на маршруте.
Каждый год в горах происходят трагедии. Например, российская альпинистка Наталья Наговицина, за судьбой которой следил весь мир, застряла на Пике Победы — одной из самых сложных вершин планеты. Чрезвычайная ситуация произошла 12 августа: во время спуска с вершины альпинистка получила перелом ноги и не смогла продолжить движение. С тех пор она остается в палатке на горном уступе на высоте свыше семи тысяч метров. За прошедшее время были предприняты три попытки спасения, однако ни одна из них не увенчалась успехом. Более 80 альпинистов погибли на этой локации. URA.RU подготовило список правил в горах, которые помогут в сложной ситуации.
Подготовка к походу: планирование и команда
Выбор маршрута и согласование
Перед походом важно тщательно выбрать маршрут, оценить его сложность, определить состав команды и предупредить родственников о планах. Для длительных и сложных маршрутов рекомендуется согласовать поход со службами спасения (МЧС), а также зарегистрировать маршрут онлайн. Также рекомендуется выбирать одежду ярких оттенков и не отклоняться от установленного маршрута без веской причины. Покидать основную тропу допустимо лишь в случае, если она становится недоступной.
Роль профессионального гида
Идти в горы без опытного гида — неоправданный риск. Хороший гид не только знает маршрут, но и помогает подготовиться: оценивает снаряжение, проводит тренировки, знакомит с особенностями местности. При выборе гида важно обратить внимание на его опыт восхождений именно на выбранной горе, наличие профильного образования и отзывы других туристов. Кандидатам также необходимо наличие определенной спортивной квалификации — не ниже разряда кандидата в мастера спорта (КМС). Достижение этого уровня свидетельствует не только о технических навыках, но и о способности к эффективному взаимодействию с командой.
Физическая подготовка и здоровье
Перед походом необходимо объективно оценить свое физическое состояние. Людям с заболеваниями сердца или дыхательной системы рекомендуется проконсультироваться с врачом. Важно регулярно тренироваться: бег, ходьба, укрепление мышц — залог успешного преодоления маршрута.
Что взять с собой: список необходимого снаряжения
Основное снаряжение
- Рюкзак (объем до 90 л для мужчин, до 70 л для женщин) с удобными лямками;
- Палатка — герметичная, устойчивая к ветру, легко устанавливаемая;
- Спальник и пенка — для комфортного сна и теплоизоляции;
- Треккинговые палки — снижают нагрузку на ноги.
Дополнительные вещи
- Аптечка с основными и индивидуальными лекарствами: рекомендуется выбирать таблетки в пластиковой упаковке, поскольку в бумажной они могут раскрошиться. Медикаменты должны обладать длительным сроком годности и минимальным перечнем противопоказаний.
- Длительно хранящаяся еда (шоколад, орехи, сухие завтраки, тушенка);
- Вода и посуда;
- Электроника — заряженный телефон, power bank, налобный фонарик;
- Карты, компас, путеводители;
- Защита от солнца — крем, очки, головной убор;
- Термобелье, сменная одежда, перчатки, обувь с рифленой подошвой;
- Гигиенические средства;
- Деньги и документы в водонепроницаемой упаковке.
Страховка
Оформление страховки — обязательная мера для всех участников похода. Она должна покрывать спортивные риски и спасательные работы.
Правила поведения в горах: что обязательно соблюдать
Общие рекомендации
- Передвигаться только группой, не разделяться;
- Определять темп по самому слабому участнику;
- Соблюдать режим отдыха и нагрузок;
- Не сокращать маршрут за счет безопасности;
- Не оставлять после себя мусор и снаряжение;
- Не совершать переходов при плохой видимости или в темное время суток;
- Использовать страховку на опасных участках.
Чего нельзя делать
- Запускать ракеты, стрелять, громко кричать — это может спровоцировать лавину или камнепад;
- Подниматься по крутым травянистым склонам и осыпям без подготовки;
- Заходить в ледниковые гроты и трещины.
Как вести себя при сложных погодных условиях
- Ветер: переждать в укрытии, при необходимости строить снежные убежища;
- Жара и холод: использовать головные уборы, запасную одежду;
- Туман: по возможности не двигаться, идти только с палкой и осторожно;
- Дождь: избегать склонов и водоемов, надевать водонепроницаемую одежду;
- Гроза: покинуть вершину, отключить электронику, укрыться в безопасном месте;
- Камнепад: держаться подальше от кулуаров и русел высохших ручьев.
Правила на стоянке
При выборе места для стоянки рекомендуется отдавать предпочтение участкам, защищенным естественными преградами — деревьями, густыми кустарниками, возвышенностями, крупными камнями и аналогичными объектами. Купание разрешается только в заранее проверенных и безопасных местах. Как правило, такие точки отмечаются туристами в маршрутных GPS-треках.
Разведение костров запрещено:
- с использованием легковоспламеняющихся жидкостей, включая специальные средства для розжига;
- под кронами деревьев с низко расположенными ветвями;
- на участках с засохшей травой либо на торфяном грунте;
- на расстоянии менее пяти метров от палаток или спальных мешков.
Горная болезнь
Горная болезнь — распространенная проблема среди туристов, альпинистов и путешественников, поднимающихся на значительные высоты. Она возникает из-за снижения атмосферного давления и уменьшения концентрации кислорода в воздухе, что затрудняет насыщение организма кислородом.
Симптомы и действия при горной болезни
- Головная боль, тошнота, бессонница, одышка, учащенный пульс;
- При ухудшении состояния — немедленно спуститься на 300 метров ниже;
- При тяжелых проявлениях (отек мозга или легких) — срочно эвакуироваться вниз, использовать кислород.
Как предотвратить
- Не подниматься слишком быстро: на каждые 1000 метров — дополнительный день для акклиматизации;
- Не спать более чем на 300–600 метров выше предыдущей ночевки;
- Пить много воды, избегать алкоголя и кофеина;
- Питаться преимущественно углеводами;
- Принимать профилактические препараты по рекомендации врача (например, ацетазоламид);
- При необходимости использовать кислородные баллоны;
- Перед восхождением рекомендуется сдать общий анализ крови для оценки уровня эритроцитов. Низкий гемоглобин и анемия снижают способность организма переносить кислород, что увеличивает риск высотной болезни.
Кому противопоказано восхождение на большую высоту
- Люди с аритмией, сердечной недостаточностью, ХОБЛ, легочной гипертензией, диабетом, серповидноклеточной анемией;
- Беременные женщины — не рекомендуется ночевать выше 3600 метров;
- Все, кто принимает наркотические анальгетики или препараты, угнетающие дыхание.
