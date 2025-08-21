Горы-убийцы: самые смертоносные вершины мира и самые фатальные восхождения

Россиянка Наталья Наговицына уже больше недели ждет помощи на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой. Альпинистка не может самостоятельно передвигаться из-за травмы и вынуждена оставаться на высоте в ожидании спасателей. Для спасения Наговицыной предпринималось несколько попыток другими альпинистами, была организована вертолетная группа, но ни одна не увенчалась успехом. Из-за сложных погодных условий проведение спасательной операции существенно затрудняется.
Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин оценил шансы на спасение российской альпинистки как крайне низкие. По его словам, для проведения спасательной операции требуется пройти на трехкилометровый гребень и собрать большое количество людей. Самые опасные горы и фатальные случаи восхождения — в материале URA.RU.
Чем опасно восхождение на горы
Восхождение на вершины остается одним из самых опасных видов спорта. По информации туристических экспертов, на Монблане ежегодно погибает около 100 человек, а Эверест, привлекающий тысячи альпинистов со всего мира, давно уже стал рекордсменом по числу гибелей спортсменов. Парадокс заключается в том, что, чем доступнее кажется маршрут, тем выше смертность на нем. Высокая доступность приводит к недооценке опасности, а внезапные изменения погоды и сложные участки становятся причиной трагедий.
Особо опасными считаются восьмитысячники. Среди них первое место по коэффициенту смертности занимает Аннапурна — 32%э Репутацию смертоносных приобрели вершины Нанга Парбат, чья юго-восточная стена зовется «пожиратель людей», Канченджанга — гора высотой 8586 метров. Не менее угрожающими являются горы Вашингтон в США, где происходят внезапные изменения погоды, и Эйгер со своей сложной северной «стеной-убийцей».
Пик Победы самый опасный среди семитысячников
Пик Победы признан самым опасным семитысячником на территории бывшего СССР — каждое тринадцатое восхождение на вершину заканчивается трагедией. Об этом сообщил мастер спорта по альпинизму СССР, «Снежный барс», Заслуженный тренер СССР Владимир Шатаев. Основная причина высокой смертности — экстремальные погодные условия.
«Это самый северный семитысячник мира, отсюда: холод, ураганные ветра, совершенно непредсказуемая погода. На этой горе для восхождения нужно искать „окно“, оно всего 3-4 дня! Если не попадаешь, начинаются проблемы», — передает слова Шатаева сайт argumenti.ru.
Техническая сложность маршрута на пик Победы не максимальная — нижнюю часть пути многие проходят с лыжными палками, без страховки. Главную опасность представляют погодные сюрпризы и лавины.
Трагически известные восхождения
Пятеро российских альпинистов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области погибли 6 октября 2024 года при попытке восхождения на гору Дхаулагири в Гималаях. Трагедия произошла на одном из самых опасных восьмитысячников мира, куда группа отправилась под руководством опытного тренера Александра Душейко.
Причиной гибели альпинистов стало то, что группа не смогла вовремя разорвать связку после срыва одного из участников. Единственным выжившим оказался Валерий Шамало, он принял решение вернуться в лагерь накануне восхождения и не участвовал в завершающем штурме вершины.
Трагически погибли во время восхождения на Эверест американская альпинистка Фрэнсис Дистефано и ее супруг, российский спортсмен Сергей Арсентьев. Супруги решили покорить высочайшую точку планеты в максимально «чистом» стиле — без медицинского кислорода. Дистефано стремилась стать первой американкой, которая смогла бы совершить восхождение на Эверест при таких условиях. Из-за значительной потери сил после восхождения и отсутствия необходимых условий для отдыха альпинисты не смогли спуститься в штурмовой лагерь и были вынуждены провести ночь без спальников, горелки и еды. На коротком участке спуска супруги потеряли друг друга и погибли.
Самое большое количество погибших за всю историю покорения вершин
В мае 1996 года на вершине Джомолунгмы (Эвересте) произошла одна из самых трагических катастроф в истории альпинизма — за один сезон здесь погибли 15 человек, из которых восемь скончались во время восхождения. До весны 2014 года этот сезон оставался самым трагичным по числу жертв среди всех попыток покорения Джомолунгмы. 18 апреля 2014 года на ледопаде Кхумбу в непальской части Джомолунгмы произошел сход лавины, в результате которого 16 человек погибли и 9 получили ранения.
Альпинизм остается одним из самых рискованных видов спорта. На каждые 10 тысяч альпинистов приходится 24 погибших. Специалисты связывают такие показатели с экстремальными погодными условиями, недостаточной подготовкой некоторых участников экспедиций и сложностью маршрутов на больших высотах.
