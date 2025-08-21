Самые массовые случаи гибели российских альпинистов за рубежом

Российская альпинистка Наталья Наговицына уже более недели находится в критической ситуации на пике Победы (7439 м) в Киргизии — со сломанной ногой и без возможности самостоятельно спуститься. Спасательные операции пока безуспешны. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин оценивает ее шансы на спасение как крайне низкие.
Этот инцидент не первый в истории российского альпинизма. Ежегодно при восхождениях люди погибают из-за суровой погоды, сложных маршрутов и недостаточной подготовки. Подробнее о самых резонансных трагедиях за рубежом — в материале URA.RU.
Трагедия на горе Дхаулагири в Непале
8 октября 2024 года посольство России в Непале сообщило о гибели пятерых российских альпинистов на горе Дхаулагири I (8 167 м) — седьмой по высоте вершине мира. Группа вышла на восхождение утром 6 октября, после чего связь с ними прекратилась.
По данным директора компании Heli Everest Мингмы Шерпы, координировавшего спасательную операцию, причиной трагедии стало падение с большой высоты — предположительно с отметки 7 600 метров. Тела альпинистов были обнаружены с вертолета на высоте 7 100 метров.
Группой руководил Александр Душейко. Вместе с ним в восхождении участвовали Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Последний раз они выходили на связь в 11:00 6 октября. Еще один участник экспедиции, Валерий Шамало, отказался от подъема из-за плохого самочувствия и был эвакуирован вертолетом из лагеря на высоте 6 100 метров.
Ушли и не вернулись: трое альпинистов погибли на Эвересте
7 мая 1997 года команда «Алтай — Гималаи — Эверест — 97», в которую входили алтайские альпинисты Александр Торощин, Иван Плотников, Николай Шевченко и Владимир Тумялис, начала восхождение на Эверест с китайской стороны. На высоте 8 300 метров Тумялис из-за солнечного ожога глаза был вынужден вернуться в базовый лагерь.
Александр Торощин, почувствовав недомогание на 8 600 метрах, попытался спуститься, но сорвался и погиб. В тот же день Иван Плотников сообщил по рации о достижении вершины вместе с Николаем Шевченко, однако обратно они не вернулись. Позже тела альпинистов были обнаружены казахстанскими коллегами. В сентябре 1997 года в Барнауле был установлен памятный знак в честь погибших спортсменов.
Восхождение на пик Хан-Тенгри закончилось смертью троих россиян
5 августа 2004 года на южном склоне пика Хан-Тенгри (7 010 м), расположенного в Киргизии, произошла трагедия: снежная лавина накрыла группу альпинистов, в которую входили граждане России, Украины и Чехии. В результате происшествия погибли 11 человек, среди которых оказались трое россиян — Алексей Храмцов, Ирина Мартын и Максим Муравьев; трое украинских альпинистов, а также пятеро граждан Чехии. Ранения получили Михаил Недобойко из России и Алеш Мрна из Чехии.
С 8 по 12 августа на месте трагедии работали спасательные подразделения МЧС России, в том числе сотрудники отряда «Центроспас» и представители североосетинского подразделения министерства. В ходе поисково-спасательных мероприятий им удалось эвакуировать с горы тела троих чешских альпинистов и одного россиянина.
Несчастный случай в ущелье Каравшин
29 июля 2015 года в Каравшинском ущелье, расположенном в Баткенской области на юге Киргизии, во время ночного спуска с вершины высотой 4 810 метров трагически погибли трое альпинистов из России: Павел Марковских, Илья Поселяничев и Сергей Шпиз. Их тела были обнаружены у подножия горы 31 июля. В этот же день их эвакуировали на Родину. Согласно заключению контрольно-технической комиссии Федерации альпинизма России, расследовавшей обстоятельства инцидента, участники группы допустили ряд технических просчетов при организации спуска, что и привело к трагедии.
Снежная лавина унесла жизни четырех альпинистов в Пакистане в 2006 году
12 августа 2006 года российская команда из десяти альпинистов начала восхождение на вершину К-2 (Чогори, 8 611 метров), расположенную на территории Пакистана, в рамках экспедиции «К-2 Кузбасс — 2006». На завершающем этапе подъема, 13 августа, четверо участников — Юрий Утешев, Александр Фойгт, Аркадий Кувакин и Петр Кузнецов — попали под снежную лавину. Остальные шесть членов группы благополучно спустились в базовый лагерь и не пострадали. Официальные власти Пакистана объявили о гибели четырех российских альпинистов.
Выжил только один: чем закончилось восхождение в Грузии в 2013 году
10 января 2013 года в Казбегском районе Грузии, расположенном на границе с Россией, четверо российских альпинистов-любителей оказались под снежной лавиной во время спуска с вершины Казбека (Мкинварцвери, высота 5 054 метра). В результате происшествия погибли трое жителей города Волгодонск Ростовской области: 44-летний Сергей Степанов, его 17-летний сын Степан, а также 42-летний Сергей Мовчан. Выжить удалось только 19-летнему Максиму Степанову, которого обнаружили и спасли местные жители, проходившие мимо места трагедии. Молодой человек получил обморожение пальцев кисти.
