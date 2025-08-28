Сестра погибшего в Артемовском восьмилетнего мальчика не смогла сдержать эмоций. Фото

Сестра погибшего в Артемовском мальчика разрыдалась, когда достали его тело
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тело мальчика нашли в карьере, который находился недалеко рядом с его домом
Тело мальчика нашли в карьере, который находился недалеко рядом с его домом Фото:
новость из сюжета
В Артемовском пропал восьмилетний мальчик

Сестра восьмилетнего мальчика из Артемовского (Свердловская область) разрыдалась, когда из карьера подняли тело ее брата. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. 

«Когда достали тело мальчика, отца рядом не было. Рядом рыдала лишь сестра», — передает корреспондент.

Ребенка искали двое суток. Мальчик ушел из дома 26 августа и не вернулся. В город приехали сотни волонтеров из других городов, розыском занимались полицейские и спасатели.  Позже тело малыша нашли в местном карьере, где, по предварительным данным, он утонул. URA.RU следит за историей в режиме онлайн.  

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сестра восьмилетнего мальчика из Артемовского (Свердловская область) разрыдалась, когда из карьера подняли тело ее брата. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.  «Когда достали тело мальчика, отца рядом не было. Рядом рыдала лишь сестра», — передает корреспондент. Ребенка искали двое суток. Мальчик ушел из дома 26 августа и не вернулся. В город приехали сотни волонтеров из других городов, розыском занимались полицейские и спасатели.  Позже тело малыша нашли в местном карьере, где, по предварительным данным, он утонул. URA.RU следит за историей в режиме онлайн.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...