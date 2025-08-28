Сестра восьмилетнего мальчика из Артемовского (Свердловская область) разрыдалась, когда из карьера подняли тело ее брата. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Когда достали тело мальчика, отца рядом не было. Рядом рыдала лишь сестра», — передает корреспондент.
Ребенка искали двое суток. Мальчик ушел из дома 26 августа и не вернулся. В город приехали сотни волонтеров из других городов, розыском занимались полицейские и спасатели. Позже тело малыша нашли в местном карьере, где, по предварительным данным, он утонул. URA.RU следит за историей в режиме онлайн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!