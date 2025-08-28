Кругом охрана и вход по пропускам: Минпросвещения выпустило рекомендации по школьным линейкам 1 сентября

Минпросвещения России разработало новые рекомендации по организации Дня знаний 1 сентября для школьников и студентов колледжей. Новый документ предусматривает усиление мер безопасности, обязательное присутствие охраны, дежурство медицинских работников и формирование списков для пропускного режима.
«В число рекомендаций входят разработка плана обеспечения безопасности, привлечение охраны для предупреждения чрезвычайных ситуаций, организация дежурства медицинского работника и формирование списков для пропускного режима», — говорится в сообщении. С документами ознакомились РИА Новости. Сами рекомендации подготовил Институт изучения детства, семьи и воспитания, подведомственный министерству.
Также в Минобразования добавили, что необходимо проводить линейку так, чтобы она была не только безопасной, но и интересной самим детям. Также акцент делается на патриотическом воспитании молодежи и уважении к государственной символике.
Согласно документу, ключевыми событиями 1 сентября станут торжественное вынос и поднятие Государственного флага России, исполнение Государственного гимна, а также проведение тематических классных часов. Ведомство рекомендует обязательно согласовать план проведения мероприятий с правоохранительными органами и медицинскими службами, а также заранее провести инструктаж персонала по действиям в чрезвычайных ситуациях.
Вопрос организации Дня знаний в последние годы активно обсуждается не только в образовательных, но и в трудовых ведомствах. Ранее Минтруд напоминал, что родители школьников могут взять отпуск за свой счет или изменить график оплачиваемого отпуска для участия в мероприятиях 1 сентября, а в Общественной палате РФ предлагали сделать этот день официальным выходным для родителей.
