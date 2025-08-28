Стали известны подробности аварии в Перми, в которой пострадали фельдшеры скорой

Причиной ДТП в Перми, в котором пострадали два фельдшера скорой помоши, стало несоблюдение дистанции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города Перми.
«28 августа 2025, около 17:10 у дома на улице Красноборская 142, по предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ не выдержал безопасную дистанцию. Он допустил столкновение с автомобилем MAN», — рассказали в ведомстве корреспонденту агентства.
В пресс-службе Госавтоинспекции добавили, что обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка. Ранее URA.RU рассказало, что в результате происшествия пострадали два фельдшера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!