Сбои наблюдаются во многих регионах страны
Геймеры из Свердловской области не могут зайти в популярные игры Counter Strike 2, Dota 2, PUBG из-за сбоя в работе Steam. У многих не выполняется вход в аккаунт. Об этом URA.RU рассказал собеседник агентства.
«Хотел с друзьями поиграть, а ничего не работает. Причем мы все в разных регионах живем», — поделился собеседник.
Согласно сервису Downdetector, который следит за работой интернет-ресурсов, сбои наблюдаются во многих регионах страны. Резкий всплеск жалоб произошел после 22:00 28 августа.
