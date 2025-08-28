Свердловские геймеры жалуются на работу Steam. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбои наблюдаются во многих регионах страны
Сбои наблюдаются во многих регионах страны Фото:

Геймеры из Свердловской области не могут зайти в популярные игры Counter Strike 2, Dota 2, PUBG из-за сбоя в работе Steam. У многих не выполняется вход в аккаунт. Об этом URA.RU рассказал собеседник агентства.

«Хотел с друзьями поиграть, а ничего не работает. Причем мы все в разных регионах живем», — поделился собеседник.

Согласно сервису Downdetector, который следит за работой интернет-ресурсов, сбои наблюдаются во многих регионах страны. Резкий всплеск жалоб произошел после 22:00 28 августа.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Геймеры из Свердловской области не могут зайти в популярные игры Counter Strike 2, Dota 2, PUBG из-за сбоя в работе Steam. У многих не выполняется вход в аккаунт. Об этом URA.RU рассказал собеседник агентства. «Хотел с друзьями поиграть, а ничего не работает. Причем мы все в разных регионах живем», — поделился собеседник. Согласно сервису Downdetector, который следит за работой интернет-ресурсов, сбои наблюдаются во многих регионах страны. Резкий всплеск жалоб произошел после 22:00 28 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...