Минобороны РФ сообщило о новой волне дронов с Украины

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
«C 19.30 до 21.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два — над территорией Курской области, два — над акваторией Черного моря, один — над территорией Брянской области», — отметили в пресс-службе Минобороны России.
Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении семи украинских беспилотников за три часа над Крымом, Калужской, Брянской и Орловской областями. Тогда ведомство зафиксировало попытки атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были успешно ликвидированы дежурными средствами ПВО.
