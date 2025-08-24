24 августа 2025

Силы ПВО России за 3 часа сбили 7 украинских беспилотников

ВС РФ уничтожили семь дронов ВСУ
ВС РФ уничтожили семь дронов ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны за последние три часа уничтожили семь украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По информации ведомства, зафиксированы попытки атаки со стороны Украины: по два беспилотника были ликвидированы над Крымом, Калужской и Брянской областями, еще один уничтожен в небе над Орловской областью. «Дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении Минобороны в официальном telegram-канале.

