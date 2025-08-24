Силы ПВО России за 3 часа сбили 7 украинских беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны за последние три часа уничтожили семь украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщило Министерство обороны России.
По информации ведомства, зафиксированы попытки атаки со стороны Украины: по два беспилотника были ликвидированы над Крымом, Калужской и Брянской областями, еще один уничтожен в небе над Орловской областью. «Дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении Минобороны в официальном telegram-канале.
